Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 22 milyon TL değerinde 370 adet telefon ele geçirildi Kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 48 kişi hakkında işlem yapılırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün bulundu.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılık ile mücadele devam ediyor.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla getirilen ürünler tek tek yakalanıyor.

Son olarak operasyonun adresi Şırnak oldu.

Ele geçirilenler

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 34,65 gram eroin, 3,16 gram metamfetamin, 8 bin 903 paket sigara, 844 adet emtia, 370 adet cep telefonu, 718 adet puro, 249 adet elektronik sigara, 2 kilo kaçak tütün, 2 şişe kaçak alkol ve 1 adet sahte evrak ele geçirildi.

22 milyon TL değerinde 370 adet telefon ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon 200 bin TL olan 370 adet cep telefonu yakalandı.

48 kişiye işlem yapıldı

Operasyonlarda; 37 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 kayıp şahıs ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 48 şüpheliye işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)