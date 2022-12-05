Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

15 telefon ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1320 kaçak sigara, 15 kaçak cep telefonu, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.













