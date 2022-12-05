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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

    Polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 şüpheli gözaltına alındı.
    • 05.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:06
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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

    Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

    15 telefon ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1320 kaçak sigara, 15 kaçak cep telefonu, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı #1

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı #2

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı #3

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı #4


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