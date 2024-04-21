Aydın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
İHA

Aydın'da Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Kızılyer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti.

Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Ekipler, dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A.'yı yakaladı.

Şüphelilerin tarihi eser aradığı belirlenirken, 1 metal dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)