Euro
10.2671
-0.07%
Dolar
8.7016
0.18%
Altın
504.93
0.59%
Borsa
1.389
0.49%
Bitcoin
299.627
1.26%
EXEN Coin
27.55
-4.47%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Şırnak'ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi

    Hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi

    Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Düzova köyü mevkisinde 31 PG 147 plakalı kamyonetin arkasına iple bağlanmış bir köpek görüldü.

    Hareketsiz haldeki köpeğin sürüklendiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Köpeğin metrelerce kara yolunda sürüklendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

    SÜRÜCÜYE CEZA TALEP EDİLDİ

    Görüntüleri izleyenler, sosyal medyada, sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.

    Şırnak'ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi VİDEO

    Şırnak ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir