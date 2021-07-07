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Şırnak'ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi
Hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
- DHA
- 07.07.2021 - 17:42
- Güncelleme : 07.07.2021 - 17:44
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Düzova köyü mevkisinde 31 PG 147 plakalı kamyonetin arkasına iple bağlanmış bir köpek görüldü.
Hareketsiz haldeki köpeğin sürüklendiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Köpeğin metrelerce kara yolunda sürüklendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.
SÜRÜCÜYE CEZA TALEP EDİLDİ
Görüntüleri izleyenler, sosyal medyada, sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.
Şırnak'ta köpek, kamyonete bağlanıp sürüklendi VİDEO