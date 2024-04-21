DHA
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde Berat G. yönetimindeki cip, kavşaktan çıkan Halil K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar aydınlatma direğine çarparak durabildi.
1'i ağır 3 yaralı
Kazada sürücüler ile otomobildeki Ozan Y. yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Halil K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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