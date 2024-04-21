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Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kamerada

Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kamerada Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.