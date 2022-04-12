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    Şırnak'ta sokakta gördüğü kuzenini silahla öldürdü

    55 yaşındaki Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni Emin Aslan tarafından silahla öldürüldü.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 12.04.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:31
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    Şırnak'ta sokakta gördüğü kuzenini silahla öldürdü

    Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan Alanya Caddesi’ndeki Emin Aslan, karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a tabancayla peş peşe ateş etti.

    Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı.

    DHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı. Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Tutuklandı

    Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
    Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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