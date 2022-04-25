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    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon

    Emniyet güçlerinin kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 148 kişi gözaltına alındı.
    • 25.04.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:11
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    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon

    Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından, terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı.

    Ekipler tarafından 18 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenelenen operasyonlarda; 129’ü kaçakçılık, 18’i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 148 şüpheli gözaltına alındı.

    148 şüpheli gözaltına alındı

    12,63 gram eroin, 0,96 gram metamfetamin, 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kilo kaçak çay, 310 adet puro, 106 kilogram nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 adet cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 adet güneş gözlüğü, 172 adet muhtelif inşaat malzemesi ve 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına operasyon #1

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına operasyon #2

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına operasyon #3


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