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    Şırnak’taki feci kazada ölü sayısı 5 oldu

    İçerisinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Feci kazada 5 kişi can verdi…
    • 02.06.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:50
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    Şırnak’taki feci kazada ölü sayısı 5 oldu

    Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen (26) yönetimindeki kamyonet, saat 15.00 sıralarında toprak yolda kontrolden çıkarak savruldu.

    Sürücü Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardı

    Kazada, sürücü Dikmen ile kamyonette bulunan Muhammet Mehdi Altürk (21),  Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) yaralandı.

    Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, Uludere ve Şırnak Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Azat Dikmen ile Muhammet Mehdi Altürk ve Nurettin Yıldız, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şırnak’taki feci kazada ölü sayısı 5 oldu #1

    Diğerleri de can verdi

    DHA'nın haberine göre; feci kaza sonrası hastanelere kaldırılan yaralılardan Özcan Benek ve Fikret Apaydın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Böylece kazada araçta bulunan 5 kişinin de can verdiği öğrenildi.

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    Şırnak’taki feci kazada ölü sayısı 5 oldu #3

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