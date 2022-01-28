Şişli’de dik yokuştan inmek isterken kaza yaptı

Karlı yolda lüks otomobiliyle dik yokuştan inmek isteyen yabancı uyruklu sürücü kayarak önce park halindeki bir araca çarptı, araç ise pilav arabasını devirip kıraathanenin bahçesine daldı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası yabancı uyruklu bir sürücü, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi’ndeki dik yokuştan lüks otomobiliyle inmek istedi.

Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kayarak park halindeki bir araca çarptı.

Araç çarpmanın etkisiyle pilav arabasını devirdikten sonra kıraathanenin bahçesine daldı.

AĞIR HASARLI ARAÇLA KAÇTI

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası araç ve pilav arabası zarar görürken, sürücü ise ağır hasar oluşan araçla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İNSANLAR OLSA NE OLACAKTI?”

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Talat A., “Gece saatlerinde ses geldi, biz herhalde hurdacıya bir şey atıyorlar dedik. Ondan sonra kameraya bakınca bir arabanın son sürat gelip arabaya vurduğunu ve pilav tezgahını dükkana kadar soktuğunu gördük. Ondan sonra yabancı uyruklu iki kişi, araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı yok ama aracı ileride bırakıp gittiler. Faciadan dönüldü, insanlar olsa ne olacaktı, o zaman büyük bir felaket olurdu.” dedi.

KIRAATHANEYE GELİP KAZA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın akaryakıt istasyonuna park edilerek terk edildiğini belirledi.

Sürücünün ise gündüz saatlerinde kıraathaneye gelip kazayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.