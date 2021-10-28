Sokak ortasında husumetli olduğu iki kişinin saldırısına uğrayan M.K., eline aldığı sandalyeyle darbelerden korunmaya çalıştı.

İstanbul'da yaşayan M.K. ile V.Ş. ve H.Ş. arasında bir süre önce küfürleşme nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

M.K. ve arkadaşı Şişli Gülbahar Mahallesi’nde sohbet ettikleri esnada onları gören V.Ş. ve H.Ş. bir anda üzerlerine doğru koştu.

SİLAH VE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDILAR

Taraflar arasında sokak ortasında arbede çıktı. M.K.’nın arkadaşı onu korumak için saldırganların önüne geçti. Ancak gözü dönen şahıslar M.K.’ya acımasızca vurmaya başladı. Kaçmaya başlayan M.K.’yı kovalayan V.Ş. vs H.Ş.’yi vatandaşlar durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlardan biri M.K.’yı bacağından tabancayla vurarak yaralarken, döner bıçaklı şahıs ise saldırmaya devam etti.

SANDALYEYİ KALKAN YAPTI

Börekçiye sığınan M.K., eline aldığı sandalyeyle döner bıçaklı saldırgana direnmeye çalıştı. Saldırı sonrası şüpheliler vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra mahalleden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.K.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların önce eşkali ardından da kimlikleri tespit edildi.

Bölgede yakalama çalışması yapan yunus polisi, saldırganlar V.Ş. ve H.Ş.’yi kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması ve adli işlem işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de döner bıçaklı silahlı saldırı kamerada