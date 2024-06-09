Şişli'de kamyon, balkonu yıkıp devrildi İstanbul Şişli'de eşya yüklemesi yapılan nakliyat kamyonu frenleri boşalınca önce balkonu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

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İHA

Bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi’nde Musa Potur, iki çalışanıyla birlikte kamyona eşya yüklemeye başladı. Yükleme tamamlandıktan sonra iki işçisiyle aracına binen Potur, yokuş aşağıya seyretmeye başladı.

Freni boşalan kamyon, balkona çarpıp devrildi

Ancak o esnada kamyonun frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon süratle geldiği dört yol ağzında bir binanın balkonuna çarptı. Kamyon ardından devrilerek yan yattı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

3 kişi hafif yaralandı

Öte yandan kaza sonucu iki işçi kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, şoförü kurtarmak için ön camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı. Şoförün de kurtarıldığı kazayla ilgili olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrası ayakta tedavi ederek taburcu etti. İtfaiye ve polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi alırken, yola bir süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)