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    Şişli'de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu

    Arıza nedeniyle yolda kalan kamyonet, çalıştırıldığı anda yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden geçti. Kadının 4 parmağı koparken; kamyonet, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
    • 05.09.2022 - 11:01
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    Şişli'de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu

    İstanbul’un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü saat 17:15 sıralarında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı.

    Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden olurken, kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için tamire başladı.

    Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M. de yardıma geldi.

    Ayağının üzerinden geçti

    Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti.

    Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti.

    Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

    Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu VİDEO

    Ayağındaki 4 parmak koptu

    Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu.

    Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Şişli de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu #1

    Şikayetçi olmadı

    Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

    DHA’nın haberine göre Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Şişli de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu #2

    Şişli de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu #3

    Şişli de kamyonet ayağının üzerinden geçti, 4 parmağı koptu #4


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