Şişli'de korsan taksiye ve yolcuya ceza yağdı

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin korsan taksi çıkmasıyla sürücüye 6 bin 400, yolcuya ise 466 lira cezai işlem uygulandı.

Şişli'de sivil trafik polisi ekiplerince, kısa mesafede yolcu almayan, yolcu seçen ve çalışma izin belgesi olmayan taksicilere yönelik denetleme gerçekleştirildi.

Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 114 lira cezai işlem uygulanırken, ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olduğu tespit edildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Otomobilin oğlunun arabası olduğunu, araçta bulunan yolcunun da arkadaşı olduğunu iddia eden sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilirken, yolcuya ise 466 liralık cezai işlem uygulandı.

"OĞLUMUN ARABASI"

Trafikten menedilen otomobil sürücüsü, korsan taksicilik yaptığı iddiasını reddederek "Arkadaşı aldım, buraya getirdim, başka bir şeyim yok. Oğlumun arabası. Bugün boştum, onun için getirdim. Ehliyet ruhsat aldılar, polis net bir şey söylemedi." dedi.

































