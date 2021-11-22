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- Şişli'de korsan taksiye ve yolcuya ceza yağdı
Şişli'de korsan taksiye ve yolcuya ceza yağdı
- DHA
- 22.11.2021 - 13:36
- Güncelleme : 22.11.2021 - 13:43
Şişli'de sivil trafik polisi ekiplerince, kısa mesafede yolcu almayan, yolcu seçen ve çalışma izin belgesi olmayan taksicilere yönelik denetleme gerçekleştirildi.
Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 114 lira cezai işlem uygulanırken, ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olduğu tespit edildi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Otomobilin oğlunun arabası olduğunu, araçta bulunan yolcunun da arkadaşı olduğunu iddia eden sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilirken, yolcuya ise 466 liralık cezai işlem uygulandı.
"OĞLUMUN ARABASI"
Trafikten menedilen otomobil sürücüsü, korsan taksicilik yaptığı iddiasını reddederek "Arkadaşı aldım, buraya getirdim, başka bir şeyim yok. Oğlumun arabası. Bugün boştum, onun için getirdim. Ehliyet ruhsat aldılar, polis net bir şey söylemedi." dedi.