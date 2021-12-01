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    Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

    Yapılan denetimlerde 1 taksi tam zamanlı çalışacak şoför olmadığı için şoför yetersizliğinden bağlanırken, 4 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için ceza verildi.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:56
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    Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

    İstanbul'da çile haline gelen taksilerden gelen şikayetlere karşı polis ekiplerinin denetimi sürüyor.

    Kısa mesafeye yolcu almayan, taksimetre açmayan ve emniyet kemeri kullanmayan taksiler, tek tek denetleniyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada, çok sayıda taksi denetlendi.

    1 TAKSİ BAĞLANDI, 4 SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

    Bir taksi tam zamanlı çalışacak şoför olmadığı için şoför yetersizliğinden bağlanırken, 4 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için ceza kesildi.

    Şişli de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi #1

    Şişli de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi #2

    Şişli de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi #3

    Şişli de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi #4

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