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Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Şişli'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Yapılan denetimlerde 1 taksi tam zamanlı çalışacak şoför olmadığı için şoför yetersizliğinden bağlanırken, 4 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için ceza verildi.