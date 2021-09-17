Şişli'de narkotik operasyonu

Emniyet ekiplerince yapılan denetimde toplanta 75 kilogram metanfetamin ele geçirilirken, operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı.

VALİZLERDEN 50 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin 6 valize gizlenmiş halde ele geçirildi.

Şişli'de otomobilde 50 kilogram uyuşturucu yakalandı VİDEO

4 GÖZALTI

Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.

İKİNCİ OPERASYON

Şüphelilerin yine Şişli’de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu.