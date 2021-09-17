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Şişli'de narkotik operasyonu
- DHA
- 17.09.2021 - 17:05
- Güncelleme : 17.09.2021 - 17:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı.
Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı.
VALİZLERDEN 50 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin 6 valize gizlenmiş halde ele geçirildi.
Şişli'de otomobilde 50 kilogram uyuşturucu yakalandı VİDEO
4 GÖZALTI
Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.
İKİNCİ OPERASYON
Şüphelilerin yine Şişli’de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu.