Euro
10.1147
0.55%
Dolar
8.6061
0.94%
Altın
484.92
0.92%
Borsa
1.423
0.37%
Bitcoin
407.342
1.28%
EXEN Coin
24.70
-0.88%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Şişli'de narkotik operasyonu

    Emniyet ekiplerince yapılan denetimde toplanta 75 kilogram metanfetamin ele geçirilirken, operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de narkotik operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı.

    Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı.

    VALİZLERDEN 50 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin 6 valize gizlenmiş halde ele geçirildi.

    Şişli'de otomobilde 50 kilogram uyuşturucu yakalandı VİDEO

    4 GÖZALTI

    Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.

    Şişli de narkotik operasyonu #1

    İKİNCİ OPERASYON

    Şüphelilerin yine Şişli’de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu.

    Şişli de narkotik operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir