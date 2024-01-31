Şişli'de park halindeki midibüsün freni boşaldı: 5 araç zarar gördü
İHA

İstanbul Şişli'de yaşanan kaza çevredekileri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde park halinde bekleyen midibüsün bir anda freni boşaldı.

Aracı durduramadı

Bunun üzerine aracını durduramayan sürücü, çaresizce yolda ilerlemeye devam etti.

Hızla kayan araç, yakınında bulunan bir araca çarparak durabildi.

5 araç hasar aldı

Kazanın ardından yavaşça kayan midibüsün birbirine çarptırdığı 5 araçta büyük çapta hasar oluşturduğu anlaşıldı.

Olayda yaralı bulunmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)