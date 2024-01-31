Şişli'de park halindeki midibüsün freni boşaldı: 5 araç zarar gördü

İHA
İstanbul Şişli'de yaşanan kaza çevredekileri korkuttu.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde park halinde bekleyen midibüsün bir anda freni boşaldı.
Aracı durduramadı
Bunun üzerine aracını durduramayan sürücü, çaresizce yolda ilerlemeye devam etti.
Hızla kayan araç, yakınında bulunan bir araca çarparak durabildi.
5 araç hasar aldı
Kazanın ardından yavaşça kayan midibüsün birbirine çarptırdığı 5 araçta büyük çapta hasar oluşturduğu anlaşıldı.
Olayda yaralı bulunmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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