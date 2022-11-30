Aldığı alkollü yolcunun desteyle para vermesi üzerine taksi şoförü, yolcuyu polis ekiplerine teslim etti. Taksi şoförü o anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul Şişli Osmanbey'de saat 07.00 sıralarında Ebekızı Sokak üzerinden yolcu alan taksi şoförü Korkut Aykut Akkoyunlu, yolcunun sarhoş olduğunu fark etti.

Zaman zaman kendinden geçen yolcu, cebinde çıkardığı 200 TL’den oluşan para destesini şoföre uzattı.

Akkoyunlu, yolcusundan parasını cebine koymasını istedi.

İHA’nın haberine göre; Akkoyunlu, yanıt alamayınca adamın elinde bulunan yaklaşık 15 bin lira civarındaki parayı da alarak Şişli Fulya Polis Merkezi'ne gitti. Bir yandan da yaşadıklarını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

“Cebinden bir tomar 200'lük çıkardı”

Korkut Aykut Akkoyunlu, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Saat 07.00 sıralarında Osmanbey'e müşteri bırakırken bu arkadaş el kaldırdı ve müşteriyi bırakınca dönüp onu aldım. Yalpalayarak geldiğini görünce başımıza bela aldık dedim. Ne tarafa beyefendi dediğimde düz gidelim dedi, yol bitti Halaskargazi Caddesi'ne çıktık. Tekrar ne tarafa dediğimde ters ters baktı ve Şişli Camii'nin orada inmek istedi. Bu gibi durumlarda parayı pek düşünmüyoruz. Cebinden bir tomar 200'lük çıkardı ve bana 200 lira verdi. Parası ve telefonu elindeydi cebine koymasını söyledim, sorun yaşamasın diye. Bana tekrar ters ters bakıp kapıyı kapattı ve koltuğa oturdu gidelim dedi. Ben de önce Mecidiyeköy ışıklarda polis vardır diye oraya gittim, göremeyince de Gayrettepe'ye gittim. Oradan da Fulya’da karakola gittim. Oraya giderken de yolda video çektim.

Şişli’de taksici, desteyle para veren alkollü yolcuyu polise teslim etti VİDEO







“Yarım saat kadar adamı uyandırmaya çalıştık”

Bu gibi durumlarda genelde esnaf arkadaşımızın başı ağrıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz taksiciler üzerinde algılar oluşturuluyor. Ben de bu yüzden videoya çektim. Karakola geldiğimizde durumu izah ettim ve yarım saat kadar adamı uyandırmaya çalıştık. Yüzünü okutarak telefonunun kilidini açmaya çalıştık ama iptal olmuş ısrarla şifre istedi. Daha sonra biraz kolonya falan tuttuk kendine gelip ayağa kalktı. Nerede oturduğunu adını falan sorduk ama bir şeye cevap veremedi. Sonra geldi tekrar arabaya bindi. Memur bey kendisine nereye gidecekse bırakmayı teklif etti ya da taksici arkadaş bıraksın dedi ama o 'siz gidin biz gideriz' dedi. O esnada parasını falan vermiştik geri. Sonra yine arabadan inerek yürüdü gitti.

“Ben bu videoyu çekmeseydim tam tersi bir durumla da karşılaşabilirdim”

Ben bunu reklam olsun diye yapmadım. Son zamanlarda biliyorsunuz ki taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturuluyor. Ben bu videoyu çekmeseydim tam tersi bir durumla da karşılaşabilirdim.

“İçimizdeki çürük elmalar muhakkak ayıklanacaktır”

Zaten toplumda oluşturulmaya çalışılan algıdan dolayı işini hakkıyla yapmaya çalışan taksiciler olarak çok mağduruz. İçimizdeki çürük elmalardan yola çıkılarak genelleniyor durum ne yazık ki ve bu videoyla bunun önüne geçmeyi amaçladım. Eskiden olduğu gibi taksi esnafına güvenin. İçimizdeki çürük elmalar muhakkak ayıklanacaktır, devletimize de esnaf yetkililerimize de güveniyorum.”