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Sistemdeki açığı bulan dolandırıcılar 27 milyon liralık vurgun yaptı! 14 şüpheli tutuklandı

Sistemdeki açığı bulan dolandırıcılar 27 milyon liralık vurgun yaptı! 14 şüpheli tutuklandı Sistemde açık bulan dolandırıcılar kurdukları operasyonla 27 milyon liralık kazanç elde etti. Emniyet güçlerinin takibine takılan bu hareket sonucunda düzenlenen operasyonla birlikte zanlılar bir bir yakalandı.