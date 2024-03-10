Siber suçlarlı ilgili bir organize dolandırıcılık olayı daha takibe takılarak çökertildi.
Dolandırıcılık şebekesi, Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sisteminde açık buldu.
Ödeme kuruluşunun sitemindeki açığını fırsat bilen dolandırıcılar, 27 milyon lira vurgun yaptı.
Yakalanan şüphelilerden 14’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 farklı şüpheli adına 63 GSM hattı aldılar
Şebekenin dolandırıcılığı yapabilmek için 13 farklı şüpheli adına 63 GSM hattı aldıkları tespit edildi.
1 dakikalık süre içerisinde 1.481 işlem gerçekleştirdiler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şahısların yaklaşık 3 ay boyunca her gece yarısı 1 dakikalık süre içerisinde 1.481 işlem gerçekleştirerek 27 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi.
4 ay boyunca takip edildi
4 ay boyunca yapılan HTS, finansal hesap analizi, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren 30 şüpheli belirlendi.
Eş zamanlı operasyon yapıldı
İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler, 5 Mayıs tarihinde İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
32 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve doküman ele geçirildi.
14 şüpheli tutuklandı
Yakalanan şüphelilerden 15’i emniyette verdikleri ifadeden sonra serbest bırakıldı. 17 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma açıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan açıktan faydalanarak 27 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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