Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Son dönemde artan yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarındaki Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi.

20 yolcu hafif şekilde yaralandı: Ölü bulunmuyor

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)