Sivas'ta garaja inen kadın eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

- Sivas'ta F.K., garajda eşi Mustafa Koç'u otomobil içinde ölü buldu.
- 112 Acil'e haber verilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri geldi.
- Mustafa Koç'un kalp krizi sonucu öldüğü sanılmakta; cenaze morga kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sivas'ta şüpheli ölüm...
Eşi Mustafa Koç’tan haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz yatarken bulan F.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Mustafa Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.