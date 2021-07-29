Sivas'ta hafif ticari araç, 15 yaşındaki kıza çarptı

Yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan 15 yaşındaki Azra Nur Mübeyra Kaplan, ağır yaralandı.

Fransa'dan tatil için ailesiyle birlikte Sivas'a giden 15 yaşındaki Azra Nur Mübeyra Kaplan ve kardeşi Aleyna Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir aqua parkta vakit geçirdi.

İki kardeş, vakit geçirdikten sonra saat 21.00 sıralarında eve gitmek üzere tesisten ayrıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Bu sırada Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caddeden yolun karşısına geçip, kendilerini bekleyen Fransa plakalı cipe binmek isterken aniden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Azra Nur Mübeyra Kaplan'a, Murat Türkyılmaz yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç çarptı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan, gelen sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hafif ticari araç sürücüsü Türkyılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















