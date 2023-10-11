Sivas'ta hastaneye giderken kaza geçirdiler: 3 ağır yaralı

İHA
Sivas'ın Gürün ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil ile önünde seyretmekte olan ve bir anda yoldan çıkan R.D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ve M.K.'nin otomobilindeki H.K. ağır yaralandı.
Kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulansla önce Gürün Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sivas'a sevk edildi.
Fenalaşan babasını hastaneye götürüyormuş
Evinde fenalaşan H.K.'nin oğlu M.K. tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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