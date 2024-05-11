Meteoroloji 29 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış kapıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni duyuruya göre, 29 ilde yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskınları, şimşek, lokal dolu düşmesi, yağmur sırasında şiddetli rüzgarlar ve taşımacılıkta yaşanabilecek aksaklıklar için vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son rapora göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Şırnak hariç, ülkenin her yerinde aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültüsü bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı düşecek

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

29 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.