Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı Kangal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA

Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya yolu eski hastan kavşağı yakınında, S.D. idaresindeki 58 BD 875 plakalı otomobil ile O.G. idaresindeki 58 YG 541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralı yaşlı kadın kurtarılamadı

Kazada sürücüler ile otomobillerin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Rukiye Demir (70) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)