İngiliz turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi: 15 pounda uçak bileti alıyorlar

Yunan adaları, Türk turistler açısından cazibe noktası olmaya devam ediyor.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

YERLİ TURİSTE FAHİŞ FİYAT POLİTİKASI

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Yunan adalarına gidişler sürüyor.

Bunun en önemli nedenleri arasında ise Türk turistlere uygulanan fahiş fiyat politikası yer alıyor.

İNGİLİZLER ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Orta Doğu'daki süren savaş nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi turizm destinasyonları cazibesini yitirdi.

Mart ayı sonunda ve yarın başlayacak Paskalya tatili için İngilizler, rotalarını Türkiye'nin tatil yörelerine çevirdi.

Bu kısımda en dikkat çeken nokta ise İngiliz turistlere uygulanan fiyat tarifeleri oldu.

BODRUM'A SADECE 884 TL'YE UÇUYORLAR

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, İngiliz tatilciler sadece 15 pounda (884 lira) uçak bileti veya 200 pounda (11 bin 796 lira) paket olarak tatil satın alabiliyorlar.

Bu ay Londra'dan Bodrum'a sadece 15 pound, Dalaman'a 28 pound, Antalya'ya 30 pound, İstanbul'a 33 pound, İzmir'e 41 pound ve Ankara'ya 52 pounda uçak bileti satışları devam ediyor.

UÇAK BİLETLERİ DAHİL PAKET

22 Nisan'dan itibaren uçak biletleri dahil Marmaris'te iki kişi için yedi gece konaklamanın kişi başı sadece 212 pound yani 12 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

Aynı şekilde Dalaman'da bir otelde yedi gece kahvaltı dahil konaklama ve aynı tarih için Londra'dan uçak biletini kişi başı 214 pounda, yaklaşık 12 bin 600 TL'ye tatil imkanı sunuluyor.

"CAZİP FİYAT İNGİLİZLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

İngiltere'nin en büyük tur operatörü olan Jet2 paket tur şirketinin CEO'su olan Steve Heapy de şirketin 'yoğun bir yaz' beklediğini söyledi.

Heapy, Türkiye'nin cazip fiyat politikasıyla İngiliz turistlerin dikkatini çekmeyi başardığını da sözlerine ekledi.