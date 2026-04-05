Mircea Lucescu, yoğun bakım ünitesine alındı

Türkiye ile oynanan Dünya Kupası play-off yarı final maçının ardından rahatsızlanan ve hastaneye yatırılan Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi.

Cuma akşamı ve cumartesi günü durumu iyi olan Lucescu'nun durumu, pazar sabaha karşı kötüleşti.

Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

SON DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Romanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Lucescu'nun kaldığı Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden de deneyimli teknik direktörün durumu için açıklama yapıldı.

Lucescu için yapılan açıklama şu şekilde:

Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı. Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz.

"ŞU AN İYİYİM"

Rahatsızlığından dolayı 29 Mart tarihinde hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadıkları Türkiye maçının üzerinden günler geçmesine rağmen sakinleşemediğini belirtmişti.

Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuşmuştu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KALP KRİZİ YAŞAMADIM"

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etmişti.

Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım.

"TÜRKLER TEMPOYU KORUYAMADI"

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuşmuştu.

"TÜRKLER BİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE ZOR DURUMDA BIRAKMADI"

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı.