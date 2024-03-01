Sivas'ta önüne köpek çıkan araç devrildi: 5 yaralı Kangal ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin tarlaya devrildiği ka zada 5 kişi yaralandı.

İHA

Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yeşilkale köyü mevkiinde T.D., 42 SR 642 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Kazada sürücü T.D.’nin ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan G.D ve Z.D, Sivas’tan havalanan ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)