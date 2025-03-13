Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 3'ü ağır, 4 yaralı

DHA

Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında Metin Gülmez’in kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü Gülmez ile yanındaki Songül Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Takla otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Metin Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.