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Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kent merkezinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 58 yaşındaki Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.