DHA

Sivas'ta A.E.B. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Yılmaz'ın caddede bisikletiyle seyir halinde olduğu ve otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor