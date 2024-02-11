Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Sivas'ta Kangal-Malatya kara yolunun 8. kilometresinde feci bir kaza yaşandı.
Ters istikametlerden gelen hafif ticari araçla karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı.
Hayatını kaybetti
Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü.
Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı.
Hatalı sollama kazaya neden oldu
Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor.
İnceleme sürüyor
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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