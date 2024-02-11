Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sivas'ta Kangal-Malatya kara yolunun 8. kilometresinde feci bir kaza yaşandı.

Ters istikametlerden gelen hafif ticari araçla karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı.

Hayatını kaybetti

Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü.

Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı.

Hatalı sollama kazaya neden oldu

Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor.

İnceleme sürüyor

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)