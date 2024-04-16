Sivas'ta park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

İHA
Sivas'ta kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde Ş.T.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü.
Ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil içeresinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış