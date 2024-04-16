Sivas'ta park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı Kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı daha sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

İHA

Sivas'ta kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde Ş.T.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içeresinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)