İHA
Sivas'ta polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan otomobiliyle hareket eden 25 yaşındaki Y.K., Sivas'ın girişine 10 kilometre mesafedeki Taşlıdere mevkiine geldiğinde daha öncede birçok kazanın meydana geldiği virajda kontrolü kaybederek yoldan çıktı.
5 takla atan aracın içerisinden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran Y.K., tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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