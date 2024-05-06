Sivas'ta polislik sınavına giden gencin kullandığı otomobil takla attı Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen gencin kullandığı otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Sivas'ta polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan otomobiliyle hareket eden 25 yaşındaki Y.K., Sivas'ın girişine 10 kilometre mesafedeki Taşlıdere mevkiine geldiğinde daha öncede birçok kazanın meydana geldiği virajda kontrolü kaybederek yoldan çıktı.

5 takla atan aracın içerisinden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran Y.K., tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)