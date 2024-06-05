Sivas'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

İHA
Sivas'ın Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında Lütfü Tek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü.
Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ise yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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