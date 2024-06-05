Sivas'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
İHA

Sivas'ın Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında Lütfü Tek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü.

Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)