Sivas'ta yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti! Motosiklet kullanılmaz hale geldi İki gün önce Sivas'ta bir adam, arkadaşının motosikletindeki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek hatasına düştü. Çakmaktan çıkan alev, motosikleti yaktı ve çevre için tehlike oluşturdu.

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DHA

Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arkadaşı Kenan Korkmaz’ın arızalanan motosikletindeki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı.

Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, endişeli anların yaşanmasına yol açtı.

Tüm yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletten benzin kokusu geldi

Motosikletten benzin kokusu geldiğini hisseden Çetintaş, çevredekilerin uyarılarına rağmen cebinde bulunan çakmağı ateşleyip kaçağı kontrol etmeye çalışınca motosiklet bir anda alev aldı.

Çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü

Çetintaş, yanan motosiklete çevredekilerle müdahale etmeye çalıştı. Motosikleti sürüklemeye başlayan Çetintaş ve çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü.

Alevler daha da büyüdü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında

Diğer yandan yaşanan panik ve motosikletteki yangına müdahale çabaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Çetintaş'ın motosikletteki kaçağı çakmakla kontrol ettiği, aracın bir anda alev aldığı ve yangının çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)