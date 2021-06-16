Sivas’ta yol çökmesi ile oluşan çukur ,110 kamyon taş ile dolduruldu

Sivas’ta yol çökmesi ile oluşan çukur ,110 kamyon taş ile dolduruldu

Yolda meydana gelen çökme sonucunda oluşan 10 metre genişliğinde 22 metre derinlikte çukur, 110 kamyon taş ile dolduruldu.

Sivas’ın Dedebalı Mahallesi 16’ncı Sokak üzerinde köprü projesi kapsamında yapılan zemin etüdü sırasında, yolun altında bir boşluk olduğu fark edildi.

14 Haziran günü saat 19.30 sıralarında, yolun çökmesi ile 10 metre genişliğinde 22 metre derinlikte bir çukur oluştu.

Önceden alınan tedbirler sayesinde olay sonucu ölen veya yaralanan olmazken, göçük sonrası trafiğe kapatılan yolda çalışma başlatıldı.

TAŞ OCAKLARINDAN KAYALAR TAŞINDI

Taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar kamyonlarla bölgeye taşındı.

Sivas’ta yol çökmesi ile oluşan çukur ,110 kamyon taş ile dolduruldu VİDEO



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2 gün süren aralıksız çalışmalar ile 110 kamyon taş, kepçe yardımı ile çukura dolduruldu.

Bölgede çalışmalar sürüyor.