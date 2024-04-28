Beşiktaş, Türk Telekom karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-83'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 29. maçında 20. kez sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş, Samsunspor'u konuk edecek
Ligdeki dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Beşiktaş, normal sezondaki son maçında küme düşmesi kesinleşen Samsunspor’u ağırlayacak.
Ligdeki 29. maçında 16. yenilgisini alan Türk Telekom ise Darüşşafaka'yı konuk edecek.
Mathews, en skorer isim oldu
Beşiktaş'ta Jonah Mathews 25 sayı, 5 ribaund, 4 top çalma; Marko Simonovic 18 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
Türk Telekom’da ise Yiğitcan Saybir 19 sayı, 9 ribaund, 1 asist; Tyrone Wallace 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile oynadı.
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