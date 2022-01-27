- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta zehirlenen anne ve bebeğe karla mücadele edilerek ulaştı
Sivas'ta zehirlenen anne ve bebeğe karla mücadele edilerek ulaştı
İmranlı ilçesinde soba gazından zehirlenen anne ve 4 yaşındaki bebeği için yardım istendi. Sağlık ekiplerinin ilerleyemediği yolu karla mücadele ekiplerinin açması sonucu hastalara ulaşıldı.
- AA
- 27.01.2022 - 11:38
- Güncelleme : 27.01.2022 - 11:40
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Aşağıçulha köyünde yaşayan Bera Özcan (35) ve çocukları Ayaz Çınar (4) ile Yağız Ali Özcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
KARLI YOL ENGEL OLDU
İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ise karlı kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.
KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU
Bu kapsamda İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.
ANNE VE BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI
İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyebilen ambulans köye ulaştı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.