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    Sivas'taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi

    İmranlı ilçesinde arkadaşları ile baraja giderek serinlemek isteyen 17 yaşındaki genç bir süre sonra boğulmaya başladı. Ekipler gencin cansız bedenini, sabaha karşı buldu.
    • 12.08.2022 - 09:19
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    Sivas'taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi

    Uyarılara rağmen serinlemek için baraja giren kişiler, dehşeti yaşamaya devam ediyor.

    Her geçen gün artan olaylara bir örnek de Sivas'tan geldi.

    İmranlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kaan Tekin arkadaşları ile sıcaktan bunalarak baraja girdi.

    Arkadaşları yardım istedi

    Bir süre sonra boğulmaya başlayan Tekin'in arkadaşları, yardım için ekiplere ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göre, olay yerine AFAD, İMAYKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sabaha karşı cesedi çıkarıldı

    Bölgeye çağrılan Ordu Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, genci sabaha karşı 02.00 sıralarında bularak sudan çıkardı. Tekin’in boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi #1

    Sivas taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi #2

    Sivas taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi #3

    Sivas taki gencin sıcaktan bunalıp girdiği baraj, sonunu getirdi #4


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