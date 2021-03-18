Siverek'te tekne alabora oldu, 2 genç kayboldu

Siverek'te tekne alabora oldu, 2 genç kayboldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sulama göletinde balık tutarken tekneleri alabora olan 3 gençten 2’si kayboldu. Gençlerden biri, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş (19) ve Mahmut Kengiş (25) ile Ahmet Mendeş (22), Karacadağ bölgesinde bulunan sulama göletine balık tutmaya gitti.

Kayığın alabora olmasıyla Jiyan Kengiş ile Ahmet Mendeş suda kaybolurken, Mahmut Kengiş ise yüzerek kıyaya çıkmayı başardı.

YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI, DURUMU İYİ

Yüzerek kurtulan genç olayı jandarma ve ailesine haber verdi.

Jandarma ekipleri ile polis su dalgıçları kurtarma ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edilerek gençleri suda kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına başladı.

Polis dalgıçların aramaları sonuç vermeyince bölgenin karanlık olmasıyla arama çalışmaları durduruldu. Mahmut Kengiş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Aile bireylerine olay yerinde bulunan 112 ekiplerince müdahale edildi.

Suda kaybolan akraba oldukları öğrenilen Kengiş ile Mendeş'i arama çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte sona erdi.

Ekipler, çalışmalara bu sabah itibariyle yeniden başladı. Başlatılan geniş çaplı soruşturma ise sürüyor.