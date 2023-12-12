Sokak ortasında öldürmüştü! Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun'a müebbet hapis cezası Esenler'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Asiye Nur Atalay’ı başından silahla vurarak öldüren Ümit Karakoyun’un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Karakoyun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İHA

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Esenler'de yaşayan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında silahla katledilmişti.

Cinayet sonrası yakalanan cani, polis sorgusunda olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini öne sürerek "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum." demişti.

Ümit Karakoyun'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ümit Karakoyun ile tutuksuz sanık Mesut Gezer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Asiye Nur Atalay’ın ailesi de katıldı.

"Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum"

Duruşmada beyanda bulunan Asiye Nur Atalay'ın kardeşi Selen Atalay, dün annesinin doğum günü olduğunu belirterek, "Kardeşim ile anneme hediye alırdık ama o yok. Eksikliğini her geçen gün hissediyoruz. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi. Maktulün annesi Rahşan Atalay ise, "Sanık Mesut Gezer, kızı olduğunu söylüyor. Benim de kızım vardı. O kızına sarılıyor ben toprağa sarılıyorum." şeklinde konuştu.

"Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı"

Söz verilen tutuklu sanık Ümit Karakoyun pişman olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Asiye yüzüme tükürdü. Ben önceden silahı Asiye’nin çantasına koymuştum. Mesut bana silahı vermeseydi ve Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı.

Tutuksuz sanık Mesut Gezer ise, olayla hiçbir alakasının olmadığını ve silah vermediğini söyledi.

Müebbet hapis cezası verildi

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ümit Karakoyun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada indirim uygulamadı. Sanık Mesut Gezer'in ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, hükümle birlikte tutuklu olmayan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, sanıkların "ruhsatsız silah kullanma, bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ile bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

"Yetmez, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Rahşan Atalay, "Müebbet hapis cezası kararı verildi ama biz ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Devam edeceğiz, kızımın hakkını savunacağız." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)