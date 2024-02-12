SOLOTÜRK Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde semaya yükseldi Türk Hava Kuvvetleri'nin kutlama gösterisi öncesi yapılan uçuş provası vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, gökyüzüne yükselen SOLOTÜRK nefes kesti.

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İHA

SOLOTÜRK'ten tek kişilik dev gösteri...

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümüne ilişkin kutlama çalışmaları sürüyor.

SOLOTÜRK pilotunun akrobatik uçuşu büyük heyecan uyandırdı.

Prova uçuşları ilgiyle izlendi

Kutlamalar öncesi SOLOTÜRK nefes kesecek bir gösteriye hazırlanırken prova uçuşlarında, görenleri kendine hayran bıraktı.

SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen deneme uçuşları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Gösterinin yer ve saati

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapacak olan SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi, yarın saat 12.30'da Atletizm Pisti semalarında yapılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)