İHA
SOLOTÜRK'ten tek kişilik dev gösteri...
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümüne ilişkin kutlama çalışmaları sürüyor.
SOLOTÜRK pilotunun akrobatik uçuşu büyük heyecan uyandırdı.
Prova uçuşları ilgiyle izlendi
Kutlamalar öncesi SOLOTÜRK nefes kesecek bir gösteriye hazırlanırken prova uçuşlarında, görenleri kendine hayran bıraktı.
SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen deneme uçuşları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Gösterinin yer ve saati
Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapacak olan SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi, yarın saat 12.30'da Atletizm Pisti semalarında yapılacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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