Sosyal medya fenomenleri trafikte 250 km hızla yarış yaptı Sosyal medya fenomenleri Mücahit Terzioğlu ve Oğuzhan Şahin, trafikte aşırı hız yaptıkları anların görüntülerini paylaştı. Tepki çeken o anlar böyle görüntülendi.

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ensonhaber.com

Her yıl trafik magandaları nedeniyle yüzlerce trafik kazası gerçekleşiyor ve masum insanlar hayata veda ediyor.

Özellikle bu kazalara en çok sebep olan şey ise trafikte aşırı hız yapmak...

Öyle ki yetkili makamlar tarafından konuyla ilgili çeşitli adımlar atılsa da ortaya çıkan bazı görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor.

Fenomenler trafikte yarış yaptı

Hele ki bu görüntüler yüz binlerce insanın takip ettiği sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşılırsa.

Son olarak sosyal medya fenomenlerinden Mücahit Terzioğlu ve Oğuzhan Şahin, aşırı hız yaptıkları anların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, fenomenlerin akan trafiği umursamadan yarış yaptığı görüldü.

Tepki çektiler

Hız ibresinin 250 km'ye kadar çıktığı anlar izleyenlerin tepkisini çekti.

Trafikte saçtıkları tehlikeyi umursamadan yarış yapmaya devam eden fenomenlere kısa sürede tepki yağdı.

O anlar böyle paylaşıldı.