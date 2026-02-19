Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı

Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya fenomeni, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında, Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etmişti.

Canlı yayın videosu sosyal medyada gündem olurken çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında korkan saldırgan, bir özür videosu paylaştı.

Yayın sırasında alkolün etkisi altında olduğunu söyleyen Demir, paylaştığı videoda küfür dolu sözleri için özür diledi.

HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'resen' soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-elkoyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI

Demir hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma devam ederken alınan karara ilişkin bir gelişme yaşandı.

Şüpheli Demir, canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

YAYINDAKİ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

'ALKOLÜN VE HASTALIĞIMIN ETKİSİ İLE BÖYLE BİR KONUŞMA YAPTIM'

Demir savcılık ifadesinde, "Ben konuya ilişkin olarak daha önce soruşturma aşamasında vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ederim. Sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. 1 hafta önce sanal medyadan tanıştığım Hamza Çakır isimli kişi benimle canlı yayın yapmak istedi. Ben sanal medyada mizah içerikleri üretiyorum. Bana misafirliğe geleceğini, misafirlikteyken canlı yayın yapalım, alkol içeriz dedi. Ben de kabul ettim, reddedemedim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım. Yayın sonuna kadar da alkol içtim. Yayın canlı yayındı. Ben bipolar hastasıyım. Alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada’da benim bir tanıdığımın evinde bu yayın gerçekleşti. Yayının konusu sohbetti. Sohbetin ara ara dine geldiğini anladım. Bana okumuş olduğu bilirkişi raporunda belirtilen sünnilere yönelik konuşmalar bana aittir. 'Erkek 2' de belirtilen konuşmalar bana aittir. Ben alkolün ve hastalığımın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de samimi Müslümanım. Böyle paylaşım yaptığım için pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.