Sosyal medya fenomenlerine ürün tanıtımlarında yüzde 15 vergi

Sosyal medyada milyonlara seslenen ve yaptıkları tanıdımdan büyük kazançlar sağlayan fenomenlere yeni kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya içerik üreticilerine yönelik bir eğitim vererek hem etik ilkeleri hem de vergilendirmeyi anlattı.

Yapılan bilgilendirmelerden birisi de "fenomenlere 'bedava yemek' vergisi" oldu.

Buna göre, yemek tanıtım videoları çekerek gelir elde eden fenomenlere özel getirilen bu vergilendirmede yüzde 15 kesinti uygulanacak.

YEMEĞİNİ DENETLETEN İŞLETME ÇEKİM ÖDEMESİNİ BANKA ÜZERİNDEN YAPACAK

Yemek tadım videosunu yaptıran lokanta ya da restoran, çekim karşılığında verdiği ödemeyi fenomenin banka hesabına gönderecek.

YÜZDE 15 KESİNTİ

Yapılan ödemenin tümü üzerinden yüzde 15 gelir vergisi kesilecek.

MARKA HEDİYELER DE DAHİL

İnfluencerlar'ın markalardan aldıkları hediyeler, PR hediyeleri ve promosyon ürünleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Böylece elde edilen gelir kayıt içine alınacak ve vergilendirilecek.

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Fenomenler, markalardan aldıkları ücretsiz yemek ve ürünlerin piyasa değeri üzerinden değerini özel banka hesaplarında gösterecek.

Bu gelire yüzde 15 vergi kesilecek.