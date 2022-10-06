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    Suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

    Suç örgütünün lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu, yapılan operasyonla Sarıyer'deki lüks bir rezidansta gözaltına alındı. Hacısüleymanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 06.10.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:46
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    Suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aydır hakkında yakalama kararı bulunan ve kamuoyunda “Hacısüleymanoğulları” olarak bilinen suç örgütü lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu'nun, Sarıyer'de bir rezidansta kaldığını belirledi.

    Rezidansa operasyon

    Ekipler uzun süre rezidansı takip etti.

    Yapılan çalışmaların ardından salı günü, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    Tutuklandı

    Operasyonda şüpheli Osman Hacısüleymanoğlu yakalanarak gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 92 bin lira para ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre Hacısüleymanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı #1


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