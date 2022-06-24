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    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı

    Bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemedi, çalışanlarla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 24.06.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 09:07
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    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı

    Dün saat 19.00 sıralarında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü.

    Hem parasını ödemedi hem de saldırdı

    O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti.

    Kavga hemen polise bildirildi.

    Gözaltına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve iş yeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı ViDEO

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı #1

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı #2

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı #3

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı #4

    Sultanbeyli’deki lokantada parayı vermedi, kavga çıkardı #5


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