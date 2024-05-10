Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

AA

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları için öğretmen atamaları sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.

İşlemler 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)