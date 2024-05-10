Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

AA
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları için öğretmen atamaları sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.
İşlemler 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak
MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.
Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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