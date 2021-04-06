Bir eliyle motosikletin direksiyonunu diğer eliyle de nargile közünün bulunduğu kovayı tutan şahıs, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi’nde 34 CPJ 247 plakalı bir motosiklet sürücüsü, trafikteki haliyle dikkat çekti.

Sürücü, trafikte seyir halinde olduğu sırada bir eliyle motosikleti sürerken diğer eliyle de sopaya bağlı olan içi nargile közü dolu kovayı tutarak tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.

KASK DA TAKMADI

Tehlikeli yolculukta motosiklet sürücünün, kaskının ve herhangi bir motor kıyafeti olmaması dikkat çekti.

OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, trafikte seyir halinde olan başka bir sürücün araç kamerasına yansıdı.

ARA SOKAĞA GİRDİ

Trafikte bir süre daha ilerleyen motosiklet sürücüsü, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Sultanbeyli'deki motosikletli, nargile közüyle direksiyon tuttu VİDEO





