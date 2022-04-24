Sultangazi'de 450 bin TL'lik soygun

Cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren iki şahsın 450 bin liralık soygunu kameraya yansıdı. Olay sonrası şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 2304 Sokak üzerindeki bir cep telefonu dükkanı hırsızların hedefi oldu.

Duvarı delinen dükkandan çok sayıda cep telefonu, aksesuar ve akıllı saat çalındı.

2 şüpheli yakalandı

Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenli kamera görünütlerini inceleme aldı. Hırsızların Moldova uyruklu Viktor B. ve İbrahim B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerinden 76 bin lira çıktı

DHA'nın haberine göre şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi.