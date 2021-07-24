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    Sultangazi'de boğazına ip bağlanan kediyi ölüme terk ettiler

    Bir okulun demir korkuluğunda iple asılmış kedi bulundu. Canice öldürülen kediyi gören mahalleli duruma tepki gösterdi.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 14:08
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    Sultangazi'de boğazına ip bağlanan kediyi ölüme terk ettiler

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'nin duvar korkuluğunda hareketsiz şekilde duran bir kedi fark etti.

    Kedinin yanına gelen çocuklar, korkuluklara iple asıldığını gördü.

    ÖLÜME TERK ETTİLER

    Çocuklar durumu çevreden geçen vatandaşlara iletti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar ise durumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, kediyi asılı olduğu yerden çıkartarak götürdü.

    Sultangazi de boğazına ip bağlanan kediyi ölüme terk ettiler #1

    "BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

    Yaşanan vahşete tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapan insanlara da her şeyi yapar. Biz insanoğlu olarak her şeyi hak ediyoruz" diye konuştu.

    Sultangazi de boğazına ip bağlanan kediyi ölüme terk ettiler #2

    Sultangazi de boğazına ip bağlanan kediyi ölüme terk ettiler #3

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